https://static.news.ru/photo/18ba8198-a4ab-11e9-b720-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Предпосылок для ухода с российского рынка международных платёжных систем не видят в Минфине РФ. Об этом заявил заместитель главы ведомства Алексей Моисеев.

По его словам, целью поправок в закон «О национальной платёжной системе» является приведение правил работы операторов в соответствие с законодательством РФ.

Российские дочерние компании международных платёжных систем уже осуществляют свою деятельность в рамках российской юрисдикции. Поправки не вводят дополнительных ограничений и направлены на обеспечение именно бесперебойности платежей, в чем заинтересованы все участники рынка и, прежде всего, потребители этих услуг, - отметил Моисеев.

Принятие поправок в соответствующий закон не приведет к уходу из России иностранных платёжных систем, уверен замминистра.

Как ранее писал News.ru, пресс-служба Банка России также выразила уверенность в том, что все платёжные системы продолжат свою работу в России в прежнем режиме.