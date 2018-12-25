Минфин предложит ОФЗ одного выпуска на 7,29 млрд рублей

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Минфин России планирует разместить 26 декабря облигации федерального займа (ОФЗ) одного выпуска на 7,29 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении министерства.

Согласно планам Минфина, будут размещены ОФЗ серии 25 083 с погашением в декабре 2021 года.

На прошлой неделе Минфин России планировал разместить ОФЗ трёх выпусков на 25,1 млрд рублей, однако снижение курса российской валюты и падение нефтяных котировок позволили разместить ОФЗ двух серий лишь на 3,43 млрд рублей.

Всего в четвёртом квартале 2018 года Минфин намеревается привлечь 310 млрд рублей. Так, объём облигаций со сроком погашения до пяти лет включительно должен составить 125 млрд рублей, от пяти до 10 лет включительно — 110 млрд рублей, от 10 лет — 75 млрд рублей.