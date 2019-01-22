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Минфин предложит два выпуска ОФЗ на 30 млрд рублей

Дмитрий Серебряков/ТАСС

экономика [ версия для печати ]

Минфин России планирует разместить 23 января облигации федерального займа (ОФЗ) двух выпусков. Совокупный объём предложения составит 30 млрд рублей, сообщает министерство.

Ведомство планирует разместить на аукционах ОФЗ серии 26209 на 20 млрд рублей с погашением в июле 2022 года, а также ОФЗ серии 26225 объёмом 10 млрд рублей с погашением в мае 2034 года.

На прошлой неделе Минфин провёл первые в 2019 году аукционы по размещению ОФЗ. В результате был реализован весь предложенный ведомством объём ценных бумаг на 35,1 млрд рублей. Спрос превысил 83 млрд рублей.

Как ранее писал News.ru, по состоянию на 1 декабря 2018 года в собственности иностранцев находилось 24,7% облигаций федерального займа РФ. Об этом говорилось в сообщении Банка России.


#МИНФИН #госдолг #госзаймы #офз
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