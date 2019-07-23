https://static.news.ru/photo/dac62e38-ad5a-11e9-8105-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Организация азартных игр не должна попасть под «регуляторную гильотину», корректировка в отрасли осуществляется не ради создания условий для развития этого бизнеса, а для защиты интересов граждан, считает Минфин.

Ведомство направило соответствующее письмо в аппарат правительства, сообщил источник « Интерфакса », знакомый с документом.

При этом в Минфине считают актуальными нынешние требования к букмекерским конторам и другим организаторам азартных игр.

В письме также отмечается, что одно из поручений президента предписывает правительству до 2 декабря обеспечить установление новых законодательных ограничений и обязанностей в сфере организации и проведения азартных игр.

Министерство отмечает, что применять «регуляторную гильотину» в этих условиях нецелесообразно. Это касается и лотерей, при организации и проведении которых действует госмонополия, указано в письме.

Как ранее сообщал News.ru, в 2019 году в стране началась масштабная реформа системы контроля и надзора за предпринимательской деятельностью, которая получила название «регуляторная гильотина». Уже 1 января 2021 года вся нормативно-правовая база перестанет действовать, будет создана новая, более совершенная.