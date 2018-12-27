Минфин предлагает установить минимальную цену на вино

https://news.ru/storage/news/c61de6aedcb746a1e20e476192af526e/e3f6f4ca-c16b-46a9-a47c-8fa0eb89edac_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

В России могут установить минимальную цену на вино. Обсуждение соответствующего вопроса с производителями уже начал Минфин.

Минимальная розничная цена на вино и винные напитки может появиться уже в 2019 году, сообщает газета «Известия». Представители бизнес-сообщества уже направили в Министерство финансов свои предложения. Так, в Союзе виноградарей и виноделов считают, что минимальная стоимость бутылки напитка не должна быть ниже 180 рублей.

Как отмечает глава Союза виноделов и виноградарей Леонид Попович, минимальная розничная цена вина должна быть на 10–15% меньше минимальной цены на шампанское. По словам Поповича, Ассоциация производителей игристых вин предлагает установить минимальную цену на бутылку шампанского на уровне 202 рублей, таким образом, стоимость вина не может быть менее 170–180 рублей.

В настоящее время государство устанавливает минимальные розничные цены на водку, бренди, коньяк и шампанское.

Как ранее писал News.ru, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал в начале декабря постановление, ужесточающее требования продажи продукции с высоким содержанием этилового спирта. Документ запрещает продажу непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 28% ниже стоимости, установленной для розничной продажи водки, ликёро-водочной и другой алкогольной продукции крепостью свыше 28% за 0,5 литра готовой продукции.