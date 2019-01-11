Минфин потратит более 265 млрд рублей на покупку валюты

https://news.ru/storage/news/ffa76809f88d2eaecf4fb21082c9caf8/82b9419c-834d-4230-be29-07cbdd332f2e_850.jpg Anton Belitsky/Global Look Press

Минфин купит валюту на 265,8 млрд рублей с 15 января по 6 февраля. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Минфин будет действовать в рамках бюджетного правила, а ежедневный объём покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 15,6 млрд рублей.

Сейчас валютная ликвидность в финансовой системе и в реальном секторе находится на весьма высоком уровне, и когда покупки валюты для Минфина возобновятся, часть этих денег будет продана Банку России. Это обеспечит сохранение баланса спроса и предложения примерно в том же виде, в котором он есть сейчас, рассказывал ранее 11 января директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Алексей Заботкин в интервью «Российской газете». Таким образом, рубль существенно ослабевать не будет, следует из его слов.

На текущий момент объём отложенных покупок валюты с 7 августа по 14 января 2019 года составляет 2,077 трлн рублей (около $31 млрд), писал ранее News.ru.