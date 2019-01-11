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Минфин потратит более 265 млрд рублей на покупку валюты

Anton Belitsky/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Минфин купит валюту на 265,8 млрд рублей с 15 января по 6 февраля. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Минфин будет действовать в рамках бюджетного правила, а ежедневный объём покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 15,6 млрд рублей.

Сейчас валютная ликвидность в финансовой системе и в реальном секторе находится на весьма высоком уровне, и когда покупки валюты для Минфина возобновятся, часть этих денег будет продана Банку России. Это обеспечит сохранение баланса спроса и предложения примерно в том же виде, в котором он есть сейчас, рассказывал ранее 11 января директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Алексей Заботкин в интервью «Российской газете». Таким образом, рубль существенно ослабевать не будет, следует из его слов.

На текущий момент объём отложенных покупок валюты с 7 августа по 14 января 2019 года составляет 2,077 трлн рублей (около $31 млрд), писал ранее News.ru.


#МИНФИН #закупки #валюта #бюджетноеправило
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