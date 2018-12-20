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Минфин назвал новую цену на водку

Сергей Булкин/News.ru

экономика [ версия для печати ]

Минимальная стоимость бутылки водки и коньяка может увеличиться. Соответствующие изменения в приказ о цене на крепкий алкоголь внесёт Минфин.

За пол-литра «огненной воды» крепостью 40 градусов придётся отдать 215 рублей. Коньяк обойдётся дороже — 388 рублей за 0,5 л.

Минюст должен зарегистрировать документ за месяц. В случае одобрения распоряжения, оно начнёт действовать через 10 дней после публикации в официальных средствах массовой информации, пишет ФАН.

Ранее News.ru сообщал о новых акцизных марках на импортный алкоголь с 1 января 2019 года. Старые, бывшие в обороте с 2012-го, уже сегодня практически не выдают. Поставщики жалуются, что у них заканчиваются запасы марок. Из-за этого коммерсанты опасаются дефицита алкоголя на рынке.


#цена #алкоголь #МИНФИН #водка
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