Минфин назвал новую цену на водку

https://news.ru/storage/news/da014c44d1f0892cbc7fa8403b4f121d/8e2170b9-ebd2-4980-85c9-09852c4a4093_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Минимальная стоимость бутылки водки и коньяка может увеличиться. Соответствующие изменения в приказ о цене на крепкий алкоголь внесёт Минфин.

За пол-литра «огненной воды» крепостью 40 градусов придётся отдать 215 рублей. Коньяк обойдётся дороже — 388 рублей за 0,5 л.

Минюст должен зарегистрировать документ за месяц. В случае одобрения распоряжения, оно начнёт действовать через 10 дней после публикации в официальных средствах массовой информации, пишет ФАН.

Ранее News.ru сообщал о новых акцизных марках на импортный алкоголь с 1 января 2019 года. Старые, бывшие в обороте с 2012-го, уже сегодня практически не выдают. Поставщики жалуются, что у них заканчиваются запасы марок. Из-за этого коммерсанты опасаются дефицита алкоголя на рынке.