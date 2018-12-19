Аукцион Минфина по размещению ОФЗ на 10 млрд рублей отменён

https://news.ru/storage/news/67b564d8935eebb6d7154f57f16eed99/4dec2f77-ed5f-4a04-b88b-ece932121f88_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Аукцион Минфина РФ по размещению облигаций федерального займа серии 26 223 с погашением в феврале 2024 года на 10 млрд рублей не состоялся. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Минфин разъясняет, что причиной отмены аукциона послужило отсутствие заявок по приемлемым ценам.

В то же время облигации федерального займа серии 26214 с погашением в мае 2020 года удалось разместить лишь на 1,15 млрд рублей из предложенных 10 млрд, сообщает ведомство.

Цена отсечения составила 98,02% от номинала, доходность по цене отсечения — 8,03% годовых. Средневзвешенная цена составила 98,0473% от номинала, средневзвешенная доходность — 8,01% годовых. Спрос — 12,111 млрд рублей.

Позднее в среду ведомство планирует разместить ОФЗ серии 52 002 с погашением в феврале 2028 года на 5,1 млрд рублей.

Всего в четвёртом квартале 2018 года Минфин намеревается привлечь 310 млрд рублей. Так, объём облигаций со сроком погашения до пяти лет включительно должен составить 125 млрд рублей, от пяти до 10 лет включительно — 110 млрд рублей, от 10 лет — 75 млрд рублей.