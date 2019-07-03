https://static.news.ru/photo/c4cf8c44-9d76-11e9-8b4a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Минфин России планирует направить на покупку валюты 231 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Операции будут проводиться в период с 5 июля по 6 августа, а ежедневный объём средств, направляемых на покупку валюты, составит 10 млрд рублей.

В то же время общий объём дополнительных нефтяных доходов в июле в Минфине оценивают в 256,9 млрд рублей.

Ранее заместитель министра финансов РФ Владимир Колычев в кулуарах конференции Bloomberg в Лондоне заявил о том, что Минфин не рассматривает вопрос изменения бюджетного правила.

Вложение всех средств от нефтяных доходов по достижении Фондом национального благосостояния порога в 7% ВВП может стать причиной восстановления зависимости курса рубля и ряда экономических и финансовых показателей от цен на нефть. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, писал News.ru.