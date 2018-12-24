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Бизнес представил инвестпроекты на 15,3 трлн рублей

Антон Силуанов Сергей Булкин/News.ru

Антон Силуанов

экономика [ версия для печати ]

Представители бизнес-сообщества представили инвестиционные проекты министру финансов РФ Антону Силуанову. Об этом сообщил представитель министра Андрей Лавров.

По его словам, совокупный объём предложений составляет 15,3 трлн рублей. Из этих средств не менее 3 млрд рублей составляют собственные средства инвесторов. В ходе встречи были затронуты вопросы выработки новых механизмов для осуществления инвестиций, а также поднималась тема налогового стимулирования, отметил Лавров.

Пресс-секретарь отметил, что конечной целью проводимой работы является привлечение частных инвестиций в реализацию нацпроектов в таких областях, как экология, цифровая экономика, здравоохранение, транспортная инфраструктура, рост производительности труда.

Как ранее писал News.ru, глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявлял, что первые инвестиционные проекты в рамках инициативы Белоусова могут быть утверждены в первом квартале 2019 года. Шохин считает важным выработать правильную очерёдность проработки проектов, что позволит получить наиболее сильный социально-экономический эффект. Также предстоит определить схему государственно-частного партнёрства для каждого из проектов, отметил глава РСПП.


#бизнес #МИНФИН #силуанов #инвестиции #проект #списокбелоусова
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