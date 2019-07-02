https://static.news.ru/photo/9fdcc714-9cca-11e9-b274-fa163e074e61_1024.jpg Производство акцизных марок Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press

Роспотребнадзор для предотвращения производства и оборота контрафактной продукции направил в Минпромторг предложение о маркировке минеральной воды. Об этом говорится в документах к совещанию комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

В части мер, направленных на предотвращение производства и оборота контрафактной минеральной воды, Роспотребнадзором подготовлено и направлено в Минпромторг предложение по введению маркировки контрольными (идентификационными) знаками минеральной воды, — цитирует документы ТАСС .

В октябре 2018 года предприятие «Холдинг Аква», производящее минеральную воду «Ессентуки», обратилось в Минпромторг с просьбой провести добровольный эксперимент по включению этого вида продукции в систему маркировки.

Предлагалось включить в национальную систему цифровой маркировки разливаемую на заводе минеральную воду «Ессентуки № 4» и «Ессентуки № 17».

Как писал News.ru, в октябре 2019 года планируется принять новый ГОСТ на цветовую маркировку продуктов, так называемый «светофор». Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии уже подготовил окончательную версию документа.