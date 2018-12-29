Минэнерго: запрет на поставку украинских турбин выгоден РФ

https://news.ru/storage/news/1d9f70bf9ca117929b1de600c155bc5e/a359de74-da60-4514-aad5-8d40f0278be0_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Министерство энергетики заявило, что запрет на поставку в Россию газовых турбин производства Украины выгоден стране.

«Это не только не отразится на планах по строительству ТЭС в РФ, но и создаст благоприятные экономические условия для отечественных производителей газовых турбин», — сообщило ведомство.

По данным Минэнерго, украинские турбины небольшой мощности закупались до 2013 года в основном для изолированных районов. Затем появились аналоги отечественного производства.

Ранее News.ru писал, что Киев подготовил новый пакет антироссийских санкций. Решение о введении дополнительных ограничительных мер против РФ утвердил Совет нацбезопасности и обороны Украины. Санкции будут введены, прежде всего, в отношении юридических и физических лиц — российских компаний, бизнесменов, политиков и депутатов, работников силовых структур. Речь идёт о гражданах и фирмах из России, которые якобы «активно поддерживали или способствовали агрессивным действиям против Украины».