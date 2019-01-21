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Минэнерго РФ оценило условия «Нафтогаза» по контракту

Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Министр энергетики РФ Александр Новак прокомментировал идею «Нафтогаза» снизить сумму иска к «Газпрому» до $2 млрд с $12 млрд. Украинская компания готова пойти на это, но при продлении контракта с РФ на транзит газа.

Предложение «Нафтогаза» абсурдно и не воспринимается Москвой, заявил Новак в эфире телеканала «Россия 24» после трехсторонних переговоров в Брюсселе.

«Это несколько абсурдная позиция со стороны наших украинских партнеров, потому что это новый иск, который мы совершенно не воспринимаем, поскольку это иск относительно тех объемов, которые якобы не будут прокачены в будущем в случае незаключения контракта», — сказал министр.

Новак добавил, что предложение Киева не может рассматриваться Москвой.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Россия хочет продлить действующий контракт по транзиту газа, а Киев настаивает на заключении нового договора по европейским правилам, писал News.ru.


#Газпром #Нафтогаз #транзитгаза
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