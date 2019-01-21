Минэнерго РФ оценило условия «Нафтогаза» по контракту

Министр энергетики РФ Александр Новак прокомментировал идею «Нафтогаза» снизить сумму иска к «Газпрому» до $2 млрд с $12 млрд. Украинская компания готова пойти на это, но при продлении контракта с РФ на транзит газа.
Предложение «Нафтогаза» абсурдно и не воспринимается Москвой, заявил Новак в эфире телеканала «Россия 24» после трехсторонних переговоров в Брюсселе.
«Это несколько абсурдная позиция со стороны наших украинских партнеров, потому что это новый иск, который мы совершенно не воспринимаем, поскольку это иск относительно тех объемов, которые якобы не будут прокачены в будущем в случае незаключения контракта», — сказал министр.
Новак добавил, что предложение Киева не может рассматриваться Москвой.
Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Россия хочет продлить действующий контракт по транзиту газа, а Киев настаивает на заключении нового договора по европейским правилам, писал News.ru.