https://static.news.ru/photo/19ecdd14-b201-11e9-88ca-fa163e074e61_660.jpg Минэнерго, здание Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Минэнерго России попросило у правительства страны дополнительные 411,4 млн рублей на ремонтные работы в новом здании, куда планирует переехать министерство. Завершение всех процедур перенесено на 2021 год из-за проблем с подрядчиком — против него возбудили уголовное дело.

Сейчас Минэнерго располагается рядом со станцией метро «Проспект Мира» по адресу: улица Щепкина, 42 (вместе с «Роскосмосом»), передаёт агентство « ПРАЙМ ».

Работы по переезду в новое здание на Большой Пироговской, около Новодевичьего монастыря, начались в 2014 году, когда кабмин одобрил выделение средств на его реконструкцию (раньше в здании располагался Штаб тыла ВС РФ). Переселение планировали на 2015 год, но потом не раз переносили.

Ранее News.ru сообщал, что Минэнерго сформирует рабочую группу для проведения проверок по фактам заправки самолётов некачественным топливом. Соответствующее решение принято на основании доклада подведомственного Минтрансу НИИ гражданской авиации.