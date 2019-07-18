https://static.news.ru/photo/10c7e2f8-a94e-11e9-bed8-fa163e074e61_1024.jpg Антипинский НПЗ Фото: annpz.ru

Снижения объёмов переработки нефти в России ожидает Минэнерго в 2019 году. В основном это связано с приостановкой Антипинского НПЗ.

Видимо, меньше будет. В основном из-за Антипинского, — цитирует РИА Новости главу департамента переработки нефти и газа Минэнерго Антона Рубцова.

Выступая на круглом столе в Госдуме он отметил, что первичная переработка на НПЗ за шесть месяцев 2019 года составила 137,4 млн т, что на 3,2 млн т меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

В настоящий момент предварительно мы видим, что это не является изменением тренда, это связано с определёнными конъюнктурными вещами, как, например, возврат того же Антипинского НПЗ, — добавил Рубцов.

По его словам, имелись также «вопросы, связанные с удержанием цен на бензин, что в основном достаточно болезненно било именно по заводам, которые производят автомобильный бензин пятого экономического класса».

При этом никаким образом простые немодернизированные НПЗ от этой ситуации не страдали, — резюмировал Рубцов.

Как писал News.ru, ранее советник президента «Транснефти» Игорь Дёмин заявил, что прокачка нефти на мощности Антипинского НПЗ возобновилась.

До этого Сбербанк, являющийся кредитором Антипинского НПЗ, заявил, что предприятие начнёт полноценную работу уже до конца июля. Завод в настоящее время находится в процедуре банкротства.

Владельца Антипинского НПЗ Дмитрия Мазурова 15 июля арестовал Тверской суд Москвы. Его подозревают в совершении мошенничества в особо крупном размере. Сбербанк обвинил бизнесмена в хищении более 1,8 млрд рублей.