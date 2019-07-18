Снижения объёмов переработки нефти в России ожидает Минэнерго в 2019 году. В основном это связано с приостановкой Антипинского НПЗ.
Видимо, меньше будет. В основном из-за Антипинского, — цитирует РИА Новости главу департамента переработки нефти и газа Минэнерго Антона Рубцова.
Выступая на круглом столе в Госдуме он отметил, что первичная переработка на НПЗ за шесть месяцев 2019 года составила 137,4 млн т, что на 3,2 млн т меньше, чем за аналогичный период 2018 года.
В настоящий момент предварительно мы видим, что это не является изменением тренда, это связано с определёнными конъюнктурными вещами, как, например, возврат того же Антипинского НПЗ, — добавил Рубцов.
По его словам, имелись также «вопросы, связанные с удержанием цен на бензин, что в основном достаточно болезненно било именно по заводам, которые производят автомобильный бензин пятого экономического класса».
При этом никаким образом простые немодернизированные НПЗ от этой ситуации не страдали, — резюмировал Рубцов.