Необоснованность введения запрета на продажу крепкого алкоголя до 21 года доказали в Минэкономразвития. За введение этого ограничения выступает Минздрав.
Так, в МЭР считают, что это может привести к увеличению уровня нелегальных продаж и увеличению теневого рынка, а также спровоцировать рост потребления суррогата молодёжью. В Министерстве, как сообщает
Чем алкогольная продукция крепостью 16,5% является менее вредной, чем, например, продукция с содержанием этилового спирта 17% процента объема готовой продукции. Научных обоснований разработчиком не представлено.
Кроме того, реализация законопроекта, может привести к росту ошибок продавцов и снижению скорости кассового обслуживания покупателей.
В случае введения указанного запрета будет необходимо внести существенные изменения в операционные системы организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, а также дополнительно обучать персонал организаций торговли.
В марте Минздрав представил текст законопроекта о запрете продажи алкоголя крепостью выше 16,5% лицам моложе 21 года. Согласно действующему законодательству, 16,5% — пороговое значение крепости вина. По данным Минздрава, употребление крепких алкогольных напитков значительно больше повышает риск смерти, чем слабоалкогольных.
Это не единственное изменение правил игры на алкогольном рынке. Так, законопроект о реализации горячительных напитков в Интернете сейчас проходит финальную стадию согласования. Его внедрение будет проходить в несколько этапов. С начала 2020 года оптовые компании с соответствующей лицензией смогут продавать в Сети вина (как тихие, так и игристые) с защищённым наименованием места происхождения и защищённым географическим указанием.
Через год к разрешённым напиткам добавятся пиво, сидр, пуэр, медовуха и пивные напитки. К 2023 году заниматься доставкой алкоголя смогут розничные сетевые магазины.
При этом легальными будут считаться только сайты, внесённые в специальный реестр с доменом в зоне egais.ru. На них должна будет содержаться информация о лицензии, часы разрешённой продажи алкоголя и явное указание на запрет для реализации горячительных напитков несовершеннолетним.
Ранее в Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка рассказали News.ru о росте объёмов уничтоженной нелегальной алкогольной продукции. Так, в 2018 году контрафакта стало на 38% больше. Кроме того, за шесть с половиной месяцев текущего года его объёмы практически сравнялись с показателями за весь 2017 год.