https://static.news.ru/photo/972c0a7c-b821-11e9-a4d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Необоснованность введения запрета на продажу крепкого алкоголя до 21 года доказали в Минэкономразвития. За введение этого ограничения выступает Минздрав.

Так, в МЭР считают, что это может привести к увеличению уровня нелегальных продаж и увеличению теневого рынка, а также спровоцировать рост потребления суррогата молодёжью. В Министерстве, как сообщает RNS , также отмечают, что остаётся неясным выбор пограничного показателя:

Чем алкогольная продукция крепостью 16,5% является менее вредной, чем, например, продукция с содержанием этилового спирта 17% процента объема готовой продукции. Научных обоснований разработчиком не представлено.

Кроме того, реализация законопроекта, может привести к росту ошибок продавцов и снижению скорости кассового обслуживания покупателей.

В случае введения указанного запрета будет необходимо внести существенные изменения в операционные системы организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, а также дополнительно обучать персонал организаций торговли.

В марте Минздрав представил текст законопроекта о запрете продажи алкоголя крепостью выше 16,5% лицам моложе 21 года. Согласно действующему законодательству, 16,5% — пороговое значение крепости вина. По данным Минздрава, употребление крепких алкогольных напитков значительно больше повышает риск смерти, чем слабоалкогольных.

Это не единственное изменение правил игры на алкогольном рынке. Так, законопроект о реализации горячительных напитков в Интернете сейчас проходит финальную стадию согласования. Его внедрение будет проходить в несколько этапов. С начала 2020 года оптовые компании с соответствующей лицензией смогут продавать в Сети вина (как тихие, так и игристые) с защищённым наименованием места происхождения и защищённым географическим указанием.

Через год к разрешённым напиткам добавятся пиво, сидр, пуэр, медовуха и пивные напитки. К 2023 году заниматься доставкой алкоголя смогут розничные сетевые магазины.

При этом легальными будут считаться только сайты, внесённые в специальный реестр с доменом в зоне egais.ru. На них должна будет содержаться информация о лицензии, часы разрешённой продажи алкоголя и явное указание на запрет для реализации горячительных напитков несовершеннолетним.

Ранее в Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка рассказали News.ru о росте объёмов уничтоженной нелегальной алкогольной продукции. Так, в 2018 году контрафакта стало на 38% больше. Кроме того, за шесть с половиной месяцев текущего года его объёмы практически сравнялись с показателями за весь 2017 год.