https://static.news.ru/photo/e3e4e074-8f53-11e9-9613-fa163e074e61_1024.jpg Артём Шадрин Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

РФ остро не хватает частных технологических транснациональных компаний российского базирования. Об этом заявил директор департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития России Артём Шадрин.

В стране есть частные мощные компании транснационального масштаба, но в сырьевом секторе. Есть мирового масштаба технологические государственные корпорации «Росатом» и «Ростех», а частных, сопоставимых по масштабу, на сегодняшний день не хватает, — сказал он корреспонденту News.ru.

Чтобы помочь таким технологическим компаниям выйти в мировые лидеры, министерство запустило проект «Национальные чемпионы».

О том, удалось ли снизить кадровый отток в научной сфере, стоит ли ждать инновационного прорыва в экономике и какие идеи по модернизации есть у молодёжи, читайте в эксклюзивном интервью Артёма Шадрина для News.ru.