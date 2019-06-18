Минэкономразвития подготовило законопроекты, предусматривающие изъятие частных земельных участков, если они используются с нарушением требований пожарной безопасности. К таким нарушениям, в частности, относятся зарастание участка травой или скопление на нём бытовых отходов.
Законопроект затрагивает все категории владельцев территорий, в том числе собственников и арендаторов. Предложенные поправки в Земельный и Гражданский кодекс, а также в закон «О пожарной безопасности» опубликованы на федеральном
Согласно им, избежать изъятия можно будет только в двух случаях: если участок является предметом ипотеки или если его собственник проходит процедуру банкротства.
Полный перечень нарушений, ведущих к изъятию земли, может быть определён в специальном акте правительства.
Ранее News.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин подписал документ, который вносит изменения в законы «О кадастровой деятельности» и «О государственной регистрации недвижимости». Он, в частности, упрощает проведение комплексных кадастровых работ. Новый закон устанавливает, что если выясняется использование гражданином площади, превышающей указанную в документах, он сможет оформить эти излишки земли.