https://static.news.ru/photo/97fd44ba-9180-11e9-bcc2-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Okla Michal/CTK/Global Look Press

Минэкономразвития подготовило законопроекты, предусматривающие изъятие частных земельных участков, если они используются с нарушением требований пожарной безопасности. К таким нарушениям, в частности, относятся зарастание участка травой или скопление на нём бытовых отходов.

Законопроект затрагивает все категории владельцев территорий, в том числе собственников и арендаторов. Предложенные поправки в Земельный и Гражданский кодекс, а также в закон «О пожарной безопасности» опубликованы на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно им, избежать изъятия можно будет только в двух случаях: если участок является предметом ипотеки или если его собственник проходит процедуру банкротства.

Полный перечень нарушений, ведущих к изъятию земли, может быть определён в специальном акте правительства.

Ранее News.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин подписал документ, который вносит изменения в законы «О кадастровой деятельности» и «О государственной регистрации недвижимости». Он, в частности, упрощает проведение комплексных кадастровых работ. Новый закон устанавливает, что если выясняется использование гражданином площади, превышающей указанную в документах, он сможет оформить эти излишки земли.