https://static.news.ru/photo/720ba1c6-9e04-11e9-93d3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Министерство экономического развития России предлагает обязать россиян устанавливать в квартирах индивидуальные приборы учёта тепла. Такая инициатива прозвучала на заседании комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по ЖКХ.

В России с 2012 года действует норма об обязательной установке тепловых счётчиков в новостройках. Теперь Минэкономики предлагает распространить требование и на вторичный жилой фонд, сообщает « Коммерсант ».

По словам руководителя профильного департамента ведомства Дмитрия Денисова, экономия при использовании счётчиков составляет 20%.

С такой позицией не согласны в Минстрое. Ведомство ранее выступало за отмену постановления об обязательной установке приборов учёта тепла. Даже они, считают в Минстрое, не позволяют определить фактически потреблённый объём энергии. Требуется установка общедомовых приборов учёта и расчёт распределения тепла внутри дома.

Ранее News.ru сообщал, что Минстрой опроверг слухи об изменении платы за отопление. В ведомстве заявили, что сообщения о том, что в России могут измениться критерии начисления оплаты за отопление в зависимости от этажности дома, не соответствуют действительности. Положений, которые позволяли бы устанавливать различные нормативы для одного дома, не существует.