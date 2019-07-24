Приоритетный проект Министерства экономического развития России по созданию инновационной инфраструктуры в регионах оказался успешным. Задуманные ещё при экс-министре Алексее Улюкаеве, кластеры к концу 2020 года должны были привлечь около 300 млрд рублей внебюджетных средств, однако в ведомстве справились с задачей раньше срока. Сегодня пакет инвестиций составляет более 557,8 млрд рублей, а в текущем году его планируется нарастить до 808,9 млрд рублей, выяснил News.ru.

Проект «Развитие инновационных кластеров — лидеров инвестиционной привлекательности мирового уровня» появился летом 2016 года в рамках приказа Минэкономразвития N400. Уже в октябре в ходе конкурсной программы ведомство выбрало 11 участников из 22 заявок. Это инфраструктура в Калужской, Липецкой, Московской, Самарской, Ульяновской, Томской, Новосибирской областях, а также в Красноярском крае, Башкирии, Мордовии, Татарстане. Позже к проекту присоединился «Инноград науки и технологий» Санкт-Петербурга.

Кластеры получили поддержку со стороны профильного министерства и других ведомств, содействие в создании региональных программ, способствующих привлечению внебюджетных средств. Параллельно оказывалась помощь в развитии со стороны компаний с госучастием, установлении связей с международными технологическими лидерами, в экспорте продукции и информационной поддержке в российских и зарубежных СМИ.

Кроме того, проект призван повысить в рамках данных площадок производительность труда на 20%, создать не менее 100 тыс. новых высокопроизводительных рабочих мест. В регионах планировалось открыть привлекательные для инвесторов производства с опережающими темпами экономического роста, совершенствовать механизмы поддержки бизнеса и встроиться в глобальные цепочки добавленной стоимости.

Каждый кластер имеет специализацию. В частности, в Томской области работают четыре альянса по 20–40 организаций в каждом. Специалисты заняты в проектах от биофармацевтики до промышленной робототехники и производства беспилотников. В Калужской области готовят инновации в фармацевтике и биомедицине, в Татарстане развивают нефтегазопереработку, нефтегазохимию, автомобилестроение, в Ульяновской области — авиастроение, ядерные технологии, в Самарской области — аэрокосмический комплекс, в Липецкой области — машиностроение и металлообработку.

Сегодня на территории Липецкой области четыре кластера. Один из них включён в данный проект и насчитывает более 100 резидентов, — сообщила News.ru начальник отдела развития кластеров Центра кластерного развития Липецкой области Елена Бурлакова.

Она также рассказала, что после окончания проекта министерства в конце 2020 года инновационные площадки не прекратят работу.

Предприятия, входящие в проект, связаны между собой кооперационными связями и продолжат создание общих продуктов. Каждый год мы проводим анализ экономической ситуации в нашем регионе и находим возможности образования новых кластеров, — отметила Бурлакова.

Успех проекту в многом принёс Татарстан, особенно Камский инновационный территориально-производственный кластер. Республика получила почти половину от всех внебюджетных вливаний — 371 млрд рублей. Существенный вклад в пакет инвестиций оказала и нефтяная отрасль республики, несмотря на указание в приказе Минэкономразвития на приоритет несырьевых экспортных продуктов.

Сергей Лантюхов/News.ru

В «пятёрку» по привлечению средств также вошли Консорциум инновационных кластеров Московской области, площадки Ульяновской, Калужской областей, а также Башкирии.

По словам представителей Министерства экономического развития, в текущем году количество регионов может увеличиться.

В 2019 году Минэкономразвития готовит проведение конкурсного отбора заявок субъектов Российской Федерации на включение в перечень инновационных кластеров — участников проекта, — сообщили в ведомстве.

Если по итогам нынешнего года регионы привлекут 251,1 млрд рублей, проект к концу своего завершения в декабре 2020 года рискует перевыполнить ожидания по инвестициям в три раза. Впрочем, этому могут помешать санкции со стороны ЕС и США. Ещё в приказе Минэкономразвития в 2016 году оговаривалась возможность такого сценария.

АГН «Москва»

Ограничение экспорта/импорта высокотехнологичной продукции и возможностей кооперации с ведущими зарубежными партнёрами, в том числе в случае расширения экономических санкций зарубежных стран и торговых барьеров, — говорится в документе о возможных рисках.

Также ведомство не исключает ухудшения экономической ситуации в российской и мировой экономике, сокращения спроса на высокотехнологичную продукцию и инвестиционной активности бизнеса. Все эти факторы могут оказать существенное влияние на созданную инновационную инфраструктуру в регионах.

Всего же в рамках международной кооперации проект за 2016–2020 годы должен привлечь не менее 100 млрд рублей.

Помимо данного проекта в стране действует Стратегия инновационного развития РФ до 2020 года. В ней Минэкономразвития координирует коммерциализацию результатов научной деятельности.