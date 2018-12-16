Минэкономики переоценит систему звёзд для гостиниц

https://news.ru/storage/news/102d666a6a239d590232cb052b80bd93/ebfea1dc-8909-4bd1-8156-44c5cca69e03_850.jpg Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Требования, по которым можно будет однозначно отличить трехзвездочный отель от двух- или четырехзвездочного, вступят в силу с начала следующего года. Их разработали в Минэкономразвития.

Гостиницы будут оцениваться по уже привычной системе звезд, от одной до пяти, но в конечном счете категорий получится не пять, а шесть, потому что появится промежуточная — «3*плюс», сообщает «Российская газета».

Площадь номера даже в самой простенькой гостинице должна быть не менее 9 кв. м. Все номера во всех отелях поделят на категории. К «высшей» будут относиться «сюит» (75 квадратных метров, от трех комнат), «апартамент» (40 метров, от двух комнат), «люкс» (35 метров, две комнаты), «джуниор сюит» (25 метров, одна комната, часть которой отдана под гостиную) и «студия» (25 метров, одна комната с мини-кухней).

В трех-, четырех- и пятизвездочных отелях индивидуальные санузлы должны быть во всех номерах. В двухзвездочных гостиницах номеров с собственной ванной и туалетом может быть половина, а в однозвездочных — лишь четверть.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о классификации российских гостиниц по уровню сервиса. До принятия данного закона туристические объекты классифицировались на добровольной основе. Закон предполагает запрет на предоставление гостиничных услуг без наличия свидетельства о присвоении гостинице соответствующей категории, а также запрет на использование гостиницами категории, не соответствующей той, что указана в свидетельстве.

За нарушение правил, предусматривающих присваивание «звёзд», предполагается административная ответственность. Для должностных лиц — штраф в размере до 50 тысяч рублей, для юрлиц — штраф, равный 1/25 совокупной годовой выручки, писал News.ru