https://static.news.ru/photo/94be6a8e-9d2b-11e9-a172-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Zamir Usmanov/Russian Look

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил премьер-министру Дмитрию Медведеву создать в России государственную туристическую компанию.

Милонов аргументировал предложение тем, что туроператоры часто объявляют о своём банкротстве и не выполняют обязательства, лишая россиян оплаченного отдыха, что наносит ущерб экономике страны и здоровью граждан. Появление государственной туркомпании, по его мнению, улучшило бы имидж России, сообщает РИА Новости .

Как писал News.ru ранее, население РФ в 2019 году стало чаще брать кредиты наличными на путешествия, причём по России. Самые популярные направления весны–лета — это Крым, Горный Алтай, а также туры в Санкт-Петербург и по Золотому кольцу.