https://static.news.ru/photo/7674d4ac-9428-11e9-b36f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал высказывание главы МИД Литвы Линаса Линкявичуса, который охарактеризовал строительство газопровода «Северный поток — 2» как неуважение к политике страны.

Это какой-то маразм, торжество оруэлловского сообщества, победа безумия над здравым смыслом, — сказал парламентарий в интервью ФАН .

Милонов отметил, что трубопровод служит способом доставки газа в те регионы, где он отсутствует, поэтому является очень значимым проектом для Европы. Ещё ни одна страна не восприняла его как «оскорбление», подчеркнул депутат.

Если же Литва чувствует себя униженной, то может отказаться от российского газа в пользу американского, который обойдётся ей в несколько раз дороже, добавил Милонов.

Как ранее писал News.ru, президент Владимир Путин назвал «Северный поток —2» проектом, полностью отвечающим национальным интересам европейских стран. По его словам, противниками его реализации являются только те государства, которые привыкли не платить по счетам.