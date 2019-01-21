Планета прирастает миллиардерами

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Кадр из фильма «Волк с Уолл-стрит»

Богатство в мире всё больше становится наследственным, в отличие от России

Финансовая пропасть между богатейшими людьми планеты и беднейшими 3,8 млрд человек продолжает расширяться. В 2018 году число миллиардеров выросло до 2208, а за последние десять лет — почти вдвое. Их состояние ежегодно прирастает на $900 млрд или почти на $2,5 млрд в день, тогда как доходы представителей всего остального человечества сократились в прошлом году на 11%, констатирует гуманитарная организация Oxfam.

В период с 2017-го по 2018-й каждые два дня в мире появлялся новый миллиардер. В то же время 3,4 млрд жителей Земли находятся на грани нищеты, существуя на $5,5 в день. Богатейший человек — основатель Amazon Джефф Безос — довёл своё состояние до в $112 млрд. Лишь 1% от этой суммы равен всему бюджету здравоохранения Эфиопии, страны со 105-миллионным населением, отмечается в докладе Oxfam, подготовленном в преддверии Всемирного экономического форума в Давосе.

«Размер вашего банковского счета не должен определять, сколько лет ваши дети проводят в школе или сколько времени вы живёте. Люди по всему миру обозлены и разочарованы. Правительства должны добиться, чтобы состоятельные люди инвестировали в бесплатное здравоохранение и образование, которые отвечают потребностям большинства. Светлое будущее можно построить для всех, а не только для немногих привилегированных», — говорит исполнительный директор Oxfam Винни Бьяньима.

Специфика отечественных богатых

Неравенство в мире будет расти и всё в большей степени становиться наследственным. Богатые будут богатеть, а средний класс — терять работу и жить на пособия, считают исследователи. Что касается России, то, по словам старшего научного сотрудника Института экономической политики им. Е. Гайдара Сергея Жаворонкова, для неё характерна абсолютно иная тенденция, иная модель, наблюдаемая также в Индии.

«Богатые люди, миллиардеры стараются уезжать из России, инвестируя в недвижимость и получая вид на жительство за рубежом. У нас деньги можно относительно легко заработать, но сложно сохранить. Когда проводятся какие-то опросы среди предпринимателей, то выясняется, что они не планируют оставлять свой бизнес наследникам, а изначально создают его на продажу», — поясняет News.ru Жаворонков.

В первой половине нулевых годов, напоминает аналитик, многие российские крупные предприниматели совершали достаточно странные покупки за рубежом, которые на первый взгляд не укладывались в логику прибыли. Делали они это с одной целью — не заработать, а сберечь. Люди за любую цену были готовы покупать активы в странах с правовым порядком.

«А все эти рассуждения про неравенство в мире я не очень приветствую. Давайте разберёмся, за счёт чего большая часть человечества бедна. Скажем, Африка составляет четверть населения планеты, и при этом — чуть более одного процента мирового ВВП. На этих территориях из достижений цивилизации самым популярным остаётся автомат Калашникова», — говорит Жаворонков.

Со времён Киплинга

До тех пока они не прекратят друг друга резать, продолжает собеседник News.ru, любая помощь, любые дотации, любое перераспределение средств в их пользу — всё это будет уходить в песок. Единственно разумная помощь, которую развитые страны могли бы этим территориям оказать — послать туда войска, чтобы навести порядок. Со времён Киплинга ничего умнее не придумано, отмечает Жаворонков, цитируя великого английского новеллиста и поэта: «На каторгу ради угрюмых. Мятущихся дикарей, Наполовину бесов, Наполовину людей».

«Обратите внимание, что две трети списка Forbes — миллиардеры в первом поколении, то есть, люди, не получавшие никакого наследства, сделавшие состояние фактически с нуля. Вот вам опровержение стереотипа, что это какие-то бездельники», — резюмирует эксперт.

Что ждёт средний класс

Что касается среднего класса, то его перспективы становятся всё менее радужными, полагают экономисты McKinsey Global Institute. По их прогнозам, переживаемая ныне третья индустриальная революция будет сопровождаться замещением человеческого труда автоматизированными системами и роботами, и уже к 2020 году профицит рабочей силы достигнет в мире 100 млн человек. Первыми под увольнение пойдут водители, потом кассиры, охранники, бухгалтеры.

Работников не спасёт и высокая квалификация. Компьютеры вполне могут заменить инженеров, юристов, медиков, финансовых аналитиков и топ-менеджеров. Мир вступает в эпоху высокой отдачи от технологий и направленного в них капитала. А значит, социальное и имущественное неравенство будет расти ещё сильнее, чем раньше, предупреждают в McKinsey Global Institute.