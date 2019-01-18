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Миллер примет участие в трёхсторонней встрече по газу

Kremlin Pool/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер примет участие в трёхсторонних газовых консультациях в Брюсселе. Встреча будет основана на результатах предыдущих переговоров сторон на различных уровнях.

Главной темой переговоров станут перспективы транзита газа через территорию Украины после завершения контракта с Россией 31 декабря 2019 года. В мероприятии, которое состоится 21 января, примут участие представители Украины, России и ЕС.

Еврокомиссию на встрече представит замглавы ЕК по делам Энергосоюза Марош Шефчович, а Россию — министр энергетики Александр Новак, сообщает ТАСС.

Ранее News.ru писал, что признание «Нафтогазом» важности транзита российского газа через Украину никак не усилит позицию Киева на трёхсторонних переговорах по газу. Такое мнение высказал директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.


#украина #россия #ГАЗ #ЕС #встреча #Миллер
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