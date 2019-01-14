Миллер: «Газпром» почти завершил переезд в Петербург

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Алексей Миллер

Администрация «Газпрома» почти завершила переезд в Санкт-Петербург. Об этом рассказал журналистам глава компании Алексей Миллер.

По его словам, в городе на Неве уже работает около 95% администрации газовой корпорации.

В ходе подписания с врио губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым договора о сотрудничестве на 2019–2021 годы Миллер сообщил, что открытие «Лахта центра» планируется уже в ближайшее время. Сейчас там продолжаются работы по отделке помещений, рассказал глава компании. Он также пригласил представителей прессы на открытие штаб-квартиры «Газпрома».

«Лахта центр» располагается на северо-западе Санкт-Петербурга, основным объектом комплекса является 462-метровый небоскрёб, постройка которого была завершена в ноябре 2018 года.

Как ранее писал News.ru, российское правительство утвердило переезд руководства ряда министерств и ведомств РФ в деловой центр «Москва-Сити». Прописку поменяют центральные аппараты Минпромторга, Минкомсвязи и Минэкономразвития.