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Миллер: «Газпром» исключил риск транзита через территорию Литвы

Глава «Газпрома» Алексей Миллер Kremlin Pool /Global Look Press

Глава «Газпрома» Алексей Миллер

экономика [ версия для печати ]

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что российская компания с запуском терминала по приему сжиженного природного газа (СПГ) в Калининграде исключила риск транзита через территорию Литвы, которая является участницей блока НАТО.

Ранее Литва запустила свой собственный терминал СПГ Independence, в связи с чем могла усилить свои переговорные позиции с российской корпорацией относительно условий транзита газа в Калининградскую область.

Миллер пояснил, что после запуска своего собственного терминала в Калининграде баланс отношений восстановлен. Глава госкорпорации признал, что поставки СПГ дороже, чем трубопроводного газа, который поступает через соседние страны. Он также сообщил, что компания готова автономно снабжать газом другие регионы России, если руководство страны даст такое поручение. Об этом он рассказал в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия».

Как писал News.ru, исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко обвинил российскую госкорпорацию «Газпром» в шантаже. По его словам, Москва вынуждает Киев отказаться от победы в арбитражном суде. В феврале 2017 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования «Нафтогаза» к «Газпрому» по иску на газовый транзит. В результате российская сторона обязана заплатить украинской $2,56 млрд.


#россия #ГАЗ #Газпром #Калининград #Миллер #Калининградскаяобласть
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