https://static.news.ru/photo/6dd85fa4-ae17-11e9-9712-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Jan Tepass/imageBROKER.com/Global Look Press

Заключение до конца 2019 года договора о переходе на расчёты в евро между Россией и Евросоюзом маловероятно. Так считает директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.

Не думаю. Дело в том, что в самом Евросоюзе пока практически все платежи, особенно по крупным проектам, в том числе в нефтегазовой сфере, идут в долларах, – цитирует Келина РИА Новости .

По словам дипломата, процесс в этом направлении идёт «крайне медленно», однако, Евросоюз начинает постепенно осмысливать необходимость перевода части платежей в евро.

Он подчеркнул, что данная проблема обсуждалась в ходе визита вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича в Москву в июне. По словам Келина, обсуждение вопроса продолжится на уровне экспертов.

Ранее News.ru писал, что РФ и Индия будут рассчитываться по сделкам о покупке вооружений в национальных валютах. Это позволит сторонам избежать рисков возможных санкций со стороны США.