Заключение до конца 2019 года договора о переходе на расчёты в евро между Россией и Евросоюзом маловероятно. Так считает директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.
Не думаю. Дело в том, что в самом Евросоюзе пока практически все платежи, особенно по крупным проектам, в том числе в нефтегазовой сфере, идут в долларах, – цитирует Келина
РИА Новости.
По словам дипломата, процесс в этом направлении идёт «крайне медленно», однако, Евросоюз начинает постепенно осмысливать необходимость перевода части платежей в евро.
Он подчеркнул, что данная проблема обсуждалась в ходе визита вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича в Москву в июне. По словам Келина, обсуждение вопроса продолжится на уровне экспертов.
Ранее News.ru писал, что РФ и Индия будут рассчитываться по сделкам о покупке вооружений в национальных валютах. Это позволит сторонам избежать рисков возможных санкций со стороны США.