МИД ФРГ заявил о разных с США взглядах на «Северный поток — 2»

https://news.ru/storage/news/9021a575c3a8dd40f593d5a3aa5ddacc/8b907bcc-7636-41bc-b9c3-c91ec1449668_850.jpg Aксель Шмидт/Nord Stream 2

У Германии и США различные позиции во взглядах на газопровод «Северный поток — 2». Об этом заявила официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар.

По её словам, то, что США и Германия занимают в этом вопросе разные позиции, давно известно и новостью не является.

Комментарий немецкого дипломата был вызван ранее появившейся в СМИ информацией о том, что посол США в Германии Ричард Гренелл направил немецким компаниям письма, в которых предупредил их о возможных санкциях, если они будут поддерживать реализацию «Северного потока — 2».

Свои угрозы дипломат обосновал тем, что из-за запуска «Северного потока — 2» и «Турецкого потока» поставки газа в страны Европы через Украину станут избыточными и Киев потеряет своё значение в сфере политики безопасности. Такой исход событий, в свою очередь, приведёт к увеличению «риска интервенций» с российской стороны, полагает он.

Как писал News.ru, немецких политиков возмутили угрозы американского посла. Так, заместитель главы фракции партии «Левая» в бундестаге Фабио Де Мази напомнил, что возможные санкции будут противоречить международному праву.