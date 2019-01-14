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МИД ФРГ заявил о разных с США взглядах на «Северный поток — 2»

Aксель Шмидт/Nord Stream 2

экономика [ версия для печати ]

У Германии и США различные позиции во взглядах на газопровод «Северный поток — 2». Об этом заявила официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар.

По её словам, то, что США и Германия занимают в этом вопросе разные позиции, давно известно и новостью не является.

Комментарий немецкого дипломата был вызван ранее появившейся в СМИ информацией о том, что посол США в Германии Ричард Гренелл направил немецким компаниям письма, в которых предупредил их о возможных санкциях, если они будут поддерживать реализацию «Северного потока — 2».

Свои угрозы дипломат обосновал тем, что из-за запуска «Северного потока — 2» и «Турецкого потока» поставки газа в страны Европы через Украину станут избыточными и Киев потеряет своё значение в сфере политики безопасности. Такой исход событий, в свою очередь, приведёт к увеличению «риска интервенций» с российской стороны, полагает он.

Как писал News.ru, немецких политиков возмутили угрозы американского посла. Так, заместитель главы фракции партии «Левая» в бундестаге Фабио Де Мази напомнил, что возможные санкции будут противоречить международному праву.


#сша #северныйпоток-2 #германия #санкции
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