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Объём международных резервов РФ на 5 июля составил $518,3 млрд. За неделю они увеличились на 0,2%.

По оценке Банка России, к отчётной дате резервы выросли на $1,2 млрд. По состоянию на 28 июня они насчитывали $517,1 млрд.

Международные резервы РФ — это высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте.

За 2018 год они увеличились на 8,3% и на 1 января составляли $468,5 млрд. Исторический максимум фиксировался в начале августа 2008 года — $598 млрд. Минимальное значение — $400 млрд — было отмечено в конце апреля 2017 года.

Как ранее писал News.ru, объём средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) снизился в июне на 1,6% до $59,657 млрд (3,762 трлн рублей). Такие данные следуют из материалов Минфина РФ.