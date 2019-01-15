Международные резервы РФ выросли в 2018 году на 8,3%

https://news.ru/storage/news/c8d76a960555abfe3f7a076f564f5d5a/a42aa449-eb87-4339-b2ea-c275d0704370_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

По состоянию на 1 января 2018 года объём международных резервов России составил 468,5 млрд. За год их объём вырос на 8,3%, сообщает Банк России.

По данным Центробанка, за 2017 год они увеличились на 14,6% и на 1 января составляли $432,7 млрд. Исторический максимум фиксировался в начале августа 2008 года — $598 млрд. Минимальное значение — $400 млрд было отмечено в конце апреля 2017 года.

Международные резервы РФ — это высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте.