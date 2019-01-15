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Международные резервы РФ выросли в 2018 году на 8,3%

Сергей Лантюхов/News.ru

экономика [ версия для печати ]

По состоянию на 1 января 2018 года объём международных резервов России составил 468,5 млрд. За год их объём вырос на 8,3%, сообщает Банк России.

По данным Центробанка, за 2017 год они увеличились на 14,6% и на 1 января составляли $432,7 млрд. Исторический максимум фиксировался в начале августа 2008 года — $598 млрд. Минимальное значение — $400 млрд было отмечено в конце апреля 2017 года.

Международные резервы РФ — это высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте.


#россия #ростех #ЦБ #резервы
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