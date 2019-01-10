USD  67.0795 EUR  76.9066
GOLD1,290 $   Brent60.45 $ Bitcoin3,809.71 $
МОСКВА-10°C17:39
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. экономика

Международные резервы РФ выросли на $900 млн

Ahmad Halabisaz/Xinhua/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Объём международных резервов РФ на 28 декабря составил $466,9 млрд. За неделю они увеличились на 0,2%.

По оценке Банка России, к отчётной дате резервы выросли на $0,9 млрд. Неделей ранее они насчитывали $466 млрд.

Международные резервы РФ — это высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте.

За 2017 год они увеличились на 14,6% и на 1 января составляли $432,7 млрд. Исторический максимум фиксировался в начале августа 2008 года — $598 млрд. Минимальное значение — $400 млрд было отмечено в конце апреля 2017 года.


#россия #ЦБ #рост #резервы
самое читаемое
оружие
Испытания подлодок «Князь Владимир» и «Казань» остановили
политика
РФ назвала условия обмена капитана судна «Норд»

читайте также
экономика 16:53, 27 декабря 2018
Международные резервы РФ увеличились на $1,1 млрд
Лента новостей
спорт 17:38
Россиянки не попали в топ-10 в спринте на КМ по биатлону
в мире 17:35
Трамп рассказал о своём вежливом поведении
спорт 17:27
WADA начало работу в моcковской лаборатории
экономика 17:22
Акционеры вывели ФК «Спартак» из офшора
общество 17:20
Девять журналистов покинули Meduza за короткий период
Другие новости
экономика 17:22
Акционеры вывели ФК «Спартак» из офшора
экономика 17:17
Албания разрешила отчуждать имущество для защиты TAP
экономика 16:42
Инфляция превысила худшие прогнозы
Рост цен оказался сильнее, чем ожидали в правительстве и ЦБ
экономика 16:31
Банк России позаботился о клиентах форекс-дилеров
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top