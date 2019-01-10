Международные резервы РФ выросли на $900 млн

https://news.ru/storage/news/0b5c731dc7780b0a59fd755c2938dc1b/b03dce36-9632-41cf-95cd-a4bf3fcbfef7_850.jpg Ahmad Halabisaz/Xinhua/Global Look Press

Объём международных резервов РФ на 28 декабря составил $466,9 млрд. За неделю они увеличились на 0,2%.

По оценке Банка России, к отчётной дате резервы выросли на $0,9 млрд. Неделей ранее они насчитывали $466 млрд.

Международные резервы РФ — это высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте.

За 2017 год они увеличились на 14,6% и на 1 января составляли $432,7 млрд. Исторический максимум фиксировался в начале августа 2008 года — $598 млрд. Минимальное значение — $400 млрд было отмечено в конце апреля 2017 года.