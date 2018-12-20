Международные резервы РФ возросли на $1,3 млрд

https://news.ru/storage/news/9b7beb3a451be0dcd20f830e3bc18d88/066d4e39-ac1d-4c5e-9f04-c2e3c828819f_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Объём международных резервов РФ на 14 декабря составил $464,9 млрд. За неделю они увеличились на 0,3%.

По оценке Банка России, к отчётной дате резервы выросли на $1,3 млрд. Неделей ранее они насчитывали $463,6 млрд.

Международные резервы РФ — это высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте.

За 2017 год они увеличились на 14,6% и на 1 января составляли $432,7 млрд. Исторический максимум фиксировался в начале августа 2008 года — $598 млрд. Минимальное значение — $400 млрд было отмечено в конце апреля 2017 года.