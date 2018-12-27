Международные резервы РФ увеличились на $1,1 млрд

https://news.ru/storage/news/67f30b7326ccfaa96e0784dccad5398c/2367e8b5-d0a5-49dc-b2f3-0d993b614e25_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Объём международных резервов РФ на 21 декабря составил $466 млрд. За неделю они увеличились на 0,2%.

По оценке Банка России, к отчётной дате резервы выросли на $1,1 млрд. Неделей ранее они насчитывали $464,9 млрд.

Международные резервы РФ — это высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте.

За 2017 год они увеличились на 14,6% и на 1 января составляли $432,7 млрд. Исторический максимум фиксировался в начале августа 2008 года — $598 млрд. Минимальное значение — $400 млрд было отмечено в конце апреля 2017 года.