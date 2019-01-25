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ЕК нашла средства на газопровод между Польшей и Данией

Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Европейская комиссия выделила средства на постройку газопровода между Польшей и Данией. Проект газопровода Baltic Pipe должен связать между собой Польшу и Данию.

Как заявляет польский газовый оператор Gaz-System, 215 млн евро будут выделены в рамках европейского финансового механизма развития транспортной, энергетической и телекоммуникационной инфраструктуры (Connecting Europe Facility, CEF). Деньги пойдут на постройку морского участка газопровода между Польшей и Данией, а также на расширение и модернизацию польской системы транспортировки газа.

«Мы достигли ещё одного важного этапа инвестиций. Размер гранта соответствует нашей заявке. Таким образом, Европейская комиссия признаёт все наши аргументы, указывающие на важность проекта Вaltic Pipe для всего Европейского союза», — отметил глава Gaz-System Томаш Стемпень.

Данный проект газопровода получал финансовую поддержку в рамках CEF уже три раза — в 2015, 2017 и 2018 годах. Выделенные 51,8 млн евро покроют затраты на разработку технико-экономического обоснования и инженерные работы, а также на получение соответствующих административных разрешений, касающихся постройки морского газопровода и развития необходимой инфраструктуры в Польше и Дании.

Газопровод Baltic Pipe предполагает транспортировку газа из Норвегии в Польшу через Данию. Его проектная мощность составляет до 10 млрд кубометров газа в год. Завершить постройку газопровода планируется до октября 2022 года, его стоимость оценивается в $1,4–1,9 млрд.

Как ранее сообщал News.ru, президент России Владимир Путин рассчитывает, что сухопутный участок «Турецкого потока» будет готов, как и планировалось, до конца нынешнего года.


#газопровод #Дания #польша #проект
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