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«Метрострой» достроит «коричневую» линию метро

Кирилл Зыков/АГН «Москва»

экономика [ версия для печати ]

Процесс расторжения контракта с «Метростроем» по строительству «коричневой» Красносельско-Калининской линии Петербургского метрополитена приостановлен.

«Если отставание от производственной программы достигнет критических пределов, то контракт будет расторгнут», — сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

В настоящее время строительство линии отстаёт более чем на год. Срок выполнения работ по этому контракту истекает в 2022 году.

Ранее News.ru писал, что правительство Санкт-Петербурга расторгает контракты с ОАО «Метрострой» на строительство объектов метрополитена. В данный момент у компании четыре контракта на строительство «зелёной», «фиолетовой», «коричневой» и «оранжевой» веток метрополитена. «Метрострой» более 60 лет занимался строительством подземки в Петербурге. В последнее время сроки стали срываться, у компании возникли проблемы с выплатой зарплаты, рабочие устраивали забастовки, налоговая недоимка составила 788 млн рублей. В «Метрострое» уверяют, что это заказчик не выполнял свои обязательства: намеренно затягивал приёмку и оплату выполненных работ, применял в одностороннем порядке понижающие коэффициенты, не предоставлял площадки под строительство и проектно-сметную документацию.


#метро #Санкт-Петербург #метрострой
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