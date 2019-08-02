https://static.news.ru/photo/f2363cde-b51b-11e9-afdc-fa163e074e61_660.jpgФото: Daniel Reinhardt/dpa/Global Look Press
Вклады физических лиц в московских банках по состоянию на 1 июля составили 10,2 трлн рублей. Такие данные огласил глава столичного департамента экономической политики и развития города Денис Тихонов.
Вклады увеличились по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 7,5%, или на 709 млрд рублей, — цитирует Тихонова «Интерфакс».
По его словам, за указанный период количество банковских счетов физлиц в Москве увеличилось на 2,5%.
Тихонов добавил, что действующая система страхования вкладов делает банковские депозиты до 1,4 млн рублей «практически безрисковым инвестиционным инструментом».
Как писал News.ru, в июле доля россиян, у которых есть сбережения или накопления, достигла 37%. Это максимальный показатель с августа 2017 года, когда о наличии финансовой подушки безопасности заявляли 39% граждан.