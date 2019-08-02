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Сотрудники ГУ Банка России по ЦФО за первое полугодие 2019 года выявили в Москве и Подмосковье 148 организаций с признаками ведения недобросовестной деятельности на финансовом рынке.

Большую часть из них составили нелегальные кредиторы — всего 78 компаний. Из них 72 находились в столице, а шесть — в Московской области. Эти организации осуществляли незаконную выдачу займов, маскируясь...