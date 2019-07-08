https://static.news.ru/photo/575be240-a189-11e9-9ba5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: facebook.com/MinistryEconomy

Темпы годовой инфляции в России продолжат замедляться в июле. Об этом свидетельствуют опубликованные материалы Минэкономики РФ.

По оценке ведомства, показатель снизится до 4,5--4,6% в годовом выражении. При этом к предыдущему месяцу он покажет рост на 0,2%.

Согласно данным МЭР, в июне инфляция замедлилась до 4,66% год к году против 5,13% в мае.

Резкое замедление инфляции свидетельствует о слабой динамике совокупного спроса в экономике, что демонстрирует и монетарная инфляция. Её темпы в июне достигли минимального значения с июля прошлого года, отмечает Минэкономразвития.

Согласно официальному прогнозу МЭР, инфляция по итогам 2019 ода составит 4,3%.

Как ранее писал News.ru, главное ограничение для ускорения темпов роста ВВП России кроется внутри страны, заявила на Международном финансовом конгрессе председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. Эти ограничения касаются структуры отечественной экономики, полагает она.