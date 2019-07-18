https://static.news.ru/photo/99a7eb08-a972-11e9-b7fa-fa163e074e61_1024.jpg Максим Орешкин Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Минэкономразвития (МЭР) удалило проект указа президента, касающийся российской электроэнергетики, с портала нормативных правовых актов. Речь идёт о предложении ведомства ликвидировать перекрёстное субсидирование за счёт федерального бюджета.

Министерство оценило инициативу в 402 млрд рублей. По словам главы МЭР Максима Орешкина, сейчас для реализации проекта нет источников. При этом он подчеркнул, что к ликвидации перекрёстного субсидирования необходимо стремиться.

По некоторым данным, причиной удаления проекта стало отрицательное отношение к нему министра финансов Антона Силуанова, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что темпы годовой инфляции в России продолжат замедляться в июле. Об этом свидетельствуют опубликованные материалы Минэкономики РФ.