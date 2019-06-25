https://static.news.ru/photo/a91f2b68-9726-11e9-abca-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

В список кризисных попали 99 российских моногородов. Об этом говорится в сообщении Минэкономразвития РФ.

Согласно данным ведомства, наиболее проблемные из них расположены в Челябинской области, Забайкалье, Хакасии и Карелии. Основным показателем кризисности является оценка ситуации жителями, которая определяется опросами Федеральной службы охраны.

По оценке МЭР, там оказались Бакал и Верхний Уфалей (Челябинская область), посёлки Новопавловка, Первомайский и Вершино-Дарасунский (Забайкальский край), село Туим и посёлок Вершина Теи (Хакасия), городские поселения Надвоицы и Лахденпохья (Карелия), посёлки Бытошь и Белая Берёзка (Брянская область).

Большинство градообразующих предприятий перечисленных населённых пунктов либо находится в стадии ликвидации, либо признано банкротами. Всего в России насчитывается 317 населённых пунктов с подобными предприятиями, 99 из которых относятся к кризисным, отмечают в МЭР.

Правительство России назначило регионам со слабой экономикой кураторов из числа федеральных министров. Субъекты распределили между членами кабмина в письме премьеру страны Дмитрию Медведеву. На документе стоит резолюция «Согласен», писал News.ru.