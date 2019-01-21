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МЭР: годовая инфляция в РФ выросла до 4,7%

Сергей Лантюхов/News.ru

экономика [ версия для печати ]

Инфляция в РФ ускорилась по состоянию на 14 января до 4,7% в годовом выражении. Такую оценку дало Минэкономразвития РФ.

По итогам 2018 года она составила 4,3%, по данным статистического ведомства РФ.

«По состоянию на 14 января потребительская инфляция, по оценке, ускорилась до 4,7% год к году. При этом частичное повышение тарифов с 1 января при сохранении их суммарной индексации на уровне прошлого года станет дезинфляционным фактором во второй половине 2019 года», — говорится в докладе Минэкономразвития.

Ведомство отмечает, что в начале 2019 года в РФ фиксировалось ускорение роста цен на непродовольственные товары, в то же время подорожание продовольственных товаров замедлилось по сравнению с декабрём 2018 года.

Ранее News.ru писал, что годовая инфляция в России достигнет максимума весной 2019 года. Её снижение после временного повышения в Центробанке прогнозируют со второго полугодия.


#россия #инфляция #минэкономразвития
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