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Мексика снова поставила рекорд по экспорту текилы

Daniel DeSlover/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Мексика девятый год подряд ставит рекорд по экспорту текилы. В 2018 году страна увеличила поставки этого алкогольного напитка за границу на 5,5% — до 222,7 млн литров.

Напиток экспортируется в 120 стран. Лидерами по спросу являются США, куда в 2018 году было поставлено 183,8 млн литров, или более 80% от всего экспорта, сообщает издание Financiero.

Другими популярными направлениями экспорта являются страны Евросоюза — Германия, Испания и Франция. В 2018 году США увеличили спрос на текилу на 7%, а страны ЕС — почти на 6%.

В целом же в прошлом году Мексика увеличила производство текилы на 14% — до 309,1 млн литров.

Ранее News.ru сообщал, что Мексика высказалась о намерении Илона Маска продавать текилу. Глава компании Tesla сможет это делать, только если будет производить напиток в Мексике. Об этом заявил главный координатор по международным делам Министерства сельского хозяйства страны Рауль Уртеага. Маску предложили войти в число акционеров текильной компании или купить предприятие.


#МЕКСИКА #экспорт #текила
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