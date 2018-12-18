Медведева предупредили о последствиях удорожания топлива

https://news.ru/storage/news/5035c7535d773c05912e91b87a573e11/f9dd9647-7de2-4909-a831-5adf11d54572_850.jpg Hatim Kaghat/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Транспортно-логистические, торговые и производственные компании обратились к премьеру Дмитрию Медведеву, сообщив ему о негативных последствиях ужесточения условий покупки корпоративными клиентами топлива у нефтяных компаний. Обращение подписали представители Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ) и «Руспродсоюза».

В письме отмечается, что затраты на топливо в среднем занимают не менее 30% в себестоимости услуг профессиональных автоперевозчиков. Из-за ноябрьского ужесточения корпоративных программ эти расходы в среднем выросли на 30%. Транспортные компании, как отмечается в обращении, не смогут удерживать цены при таком росте себестоимости. В результате цена транспортных услуг может вырасти минимум на 10%, что скажется и на розничных ценах на товары, пишет «Коммерсант».

Авторы обращения просят главу кабмина поручить провести встречу с нефтяными компаниями для обсуждения условий сотрудничества.

По мнению исполнительного директора СЭЛ Ольги Федоткиной, условия обслуживания корпоративных клиентов ужесточают все крупнейшие нефтяники. Резкий рост затрат на топливо окажет на рынок грузового автотранспорта, инфляцию, обновление парков и общее финансовое состояние компаний-перевозчиков крайне негативное влияние. Ситуация усугубляется отменой льготы к транспортному налогу для плательщиков системы «Платон» и увеличением НДС с 2019 года.

Как писал News.ru, в начале декабря нижняя палата парламента Франции поддержала мораторий на повышение налога на топливо. Эта мера была предложена после продолжительных уличных протестов, которые после этого продолжились.