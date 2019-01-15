Медведев: стоящие перед Россией вызовы беспрецедентны

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Дмитрий Медведев

Перед Россией стоят вызовы беспрецедентного масштаба, и они постоянно порождают новые. Об этом рассказывает председатель правительства Дмитрий Медведев на Гайдаровском форуме в Москве.

«Вызовы [перед РФ], если говорить об их масштабах, беспрецедентны», — отмечает глава кабмина.

Среди таких вызовов, перечисляет Медведев, и трудности цифровой трансформации экономики, и экологические проблемы, и рост социального недовольства, и несправедливость распределения выгод от глобальной экономики, и другие.

Эти вызовы порождают новые, продолжает глава правительства.