Медведев: стоящие перед Россией вызовы беспрецедентны

Перед Россией стоят вызовы беспрецедентного масштаба, и они постоянно порождают новые. Об этом рассказывает председатель правительства Дмитрий Медведев на Гайдаровском форуме в Москве.
«Вызовы [перед РФ], если говорить об их масштабах, беспрецедентны», — отмечает глава кабмина.
Среди таких вызовов, перечисляет Медведев, и трудности цифровой трансформации экономики, и экологические проблемы, и рост социального недовольства, и несправедливость распределения выгод от глобальной экономики, и другие.
Эти вызовы порождают новые, продолжает глава правительства.