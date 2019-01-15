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Медведев: США сами стимулируют страны к дедолларизации

Сергей Лантюхов/News.ru

экономика [ версия для печати ]

США сами разрушают доверие к доллару и стимулируют другие страны отказываться от него, убеждён председатель правительства России Дмитрий Медведев.

«Мы по-прежнему имеем с так называемой непомерной привилегией доллара… Страна, денежная единица которой является ключевой резервной валютой, сама же и разрушает доверие к ней. Парадокс в том, что идея о дедолларизации получает постоянные стимулы от самого эмитента», — рассказывает Медведев.

Единственный эмитент доллара — Федеральная резервная система (ФРС) США. Россия расширяет использование рубля в международных расчётах с торговыми партнёрами, отмечает в связи с этим глава кабмина.

«Очевидно, что тенденция к снижению зависимости национальных экономик от доллара будет только нарастать», — прогнозирует Дмитрий Медведев.

Отношение российских и зарубежных компаний к рублю начало меняться, поэтому дедолларизация в РФ уже набирает обороты, писал ранее News.ru. Но до полного отказа от американской валюты ещё далеко, рассказывал изданию замминистра финансов Алексей Моисеев в конце ноября 2018-го.


#сша #дмитриймедведев #дедолларизация #гайдаровскийфорум
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