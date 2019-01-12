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Медведев расширил границы ТОР на Чукотке

invostokrazvitia/facebook.com

экономика [ версия для печати ]

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении границ территории опережающего социально-экономического развития «Беринговский» в Чукотском автономном округе, и её переименовании в ТОР «Чукотка». В ближайшее время там планируется создать около пяти тысяч рабочих мест.

«В границы ТОР „Беринговский“ включены два земельных участка на территории Билибинского муниципального района Чукотского автономного округа», — говорится в пояснительной записке к постановлению, опубликованному на сайте правительства.

На этих участках планируется разрабатывать месторождения Песчанка, Кекура и Клён по добыче золота, серебра, меди и молибдена.

Переименование ТОР обусловлено тем, что её границы расширены за пределы территории Беринговского каменноугольного бассейна. Это позволит привлечь частные инвестиции на 290 млрд рублей и создать около 4,8 тыс. рабочих мест.

Ранее News.ru писал, что Анадырский городской суд инициировал процесс экстрадиции гражданина США Джона Мартина, который приплыл на Чукотку на лодке и был задержан российскими пограничниками. Решением суда американец отправлен в Москву, где его поместят в центр временного содержания иностранцев, а затем экстрадируют. Американец пояснил, что он житель Аляски, путешествовал по реке Юкон и случайно оказался в открытом море, после чего его вынесло к берегам Чукотки.


#чукотка #дмитриймедведев
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