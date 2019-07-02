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Страны ОПЕК+ проголосовали за присоединение к решению ОПЕК о продлении сделки по сокращению нефтедобычи. Об этом сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Решение принято, — сказал министр. Также члены ОПЕК+ единогласно проголосовали за хартию о долгосрочном сотрудничестве, сообщает агентство ПРАЙМ. Ранее проект документа одобрили страны ОПЕК. Соглашение о сокращении добычи нефти ОПЕК+...