Медведев распорядился начать финансирование нацпроектов в 2020 в году
Дмитрий Новиков
14:23, 02 июля 2019
https://static.news.ru/photo/81307c4c-9cbc-11e9-afe5-fa163e074e61_1024.jpgДмитрий МедведевФото: Сергей Булкин/News.ru
Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился начать работу по распределению денежных средств для реализации национальных проектов в 2020 году. По его словам, все административные решения по этому вопросу приняты.
Деньги для регионов на этот год предусмотрены и в значительной мере доведены. Я дал поручение организовать работу по ресурсам, которые определены на 2020 год, — цитирует главу кабмина ТАСС.
Кроме того, председатель правительства потребовал от глав регионов в летнее время активнее вести строительство объектов, предусмотренных национальными проектами.
Уже лето, идёт самый пик строительного сезона, и все инструменты для эффективной работы у вас есть. Двигаться можно и нужно быстрее, — заявил чиновник.
Ранее Медведев поддержал предложение о создании в Башкирии особой экономической зоны (ОЭЗ). О таких планах главе кабмина в ходе рабочей встречи рассказал исполняющий обязанности руководитель республики Радий Хабиров, писал News.ru.