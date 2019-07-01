Число граждан России с доходами ниже прожиточного минимума к 2024 году должно сократиться вдвое, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Глава кабмина заверил, что правительство «постепенно эту задачу решает».
Политик отметил, что в 2018 году в два раза был повышен минимальный размер оплаты труда, проиндексированы зарплаты бюджетников, пенсии и соцвыплаты. По оценке премьера, благодаря этим действиям количество людей с доходами ниже прожиточного минимума снизилось на 400 тысяч человек.
Медведев пояснил, что такие комплексные меры должны быть дополнены адресной системой поддержки, передаёт
Ранее News.ru писал, что Общественная палата России нашла способ значительно улучшить демографическую ситуацию в РФ. Для этого предлагается нарастить расходы на поддержку семей с детьми с 0,47% до 2% ВВП в год.