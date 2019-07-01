https://static.news.ru/photo/19649a90-9c0c-11e9-985e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Число граждан России с доходами ниже прожиточного минимума к 2024 году должно сократиться вдвое, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Глава кабмина заверил, что правительство «постепенно эту задачу решает».

Политик отметил, что в 2018 году в два раза был повышен минимальный размер оплаты труда, проиндексированы зарплаты бюджетников, пенсии и соцвыплаты. По оценке премьера, благодаря этим действиям количество людей с доходами ниже прожиточного минимума снизилось на 400 тысяч человек.

Медведев пояснил, что такие комплексные меры должны быть дополнены адресной системой поддержки, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что Общественная палата России нашла способ значительно улучшить демографическую ситуацию в РФ. Для этого предлагается нарастить расходы на поддержку семей с детьми с 0,47% до 2% ВВП в год.