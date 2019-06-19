https://static.news.ru/photo/3068a430-928d-11e9-9e37-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Борьба с бедностью в России требует консолидированной работы представителей всех уровней власти, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. При этом, по его словам, необходимо действовать в рамках компетенции и без популистских рассуждений.

Политик также пообещал провести серию совещаний, которые будут посвящены достижению национальных целей развития на период до 2024 года. По его словам, такие встречи будут проводиться регулярно, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что Счётная палата подготовила предложения, которые снизили бы уровень бедности в российских семьях на 30–40%. Об этом заявил её руководитель Алексей Кудрин в эфире телепрограммы «Познер» на Первом канале.