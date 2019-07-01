https://static.news.ru/photo/5dd3f792-9c03-11e9-9719-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Компании, которые завышают цены на бензин, необходимо наказывать. Об этом в ходе совещания с вице-премьерами заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

По словам премьера, людям важен уровень цен на АЗС и стоимость авиабилетов, а не обратный акциз, демпфер или цена отсечения.

Поэтому, Дмитрий Николаевич [Козак, вице-премьер], нужно следить за тем, что происходит. Если всё-таки кто-то заиграется и посчитает, что в отсутствие соглашений можно проводить какую-то самостоятельную политику на этом рынке, он за это поплатится, придётся тогда всё-таки вернуться к той непопулярной идее для компаний, которую мы с вами неоднократно обсуждали, — отметил глава правительства.

Как ранее писал News.ru, российские власти по итогам совещаний у первого вице-премьера, министра финансов РФ Антона Силуанова и вице-премьера Дмитрия Козака приняли решение не продлевать текущее соглашение о заморозке цен на топливо. Об этом сообщил глава «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов.